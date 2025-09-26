활주로 이탈·항공기 추돌한다면…강서구, ‘재난대응 안전한국훈련’

30일 오후 2시 김포공항



재난대응 안전한국훈련 모습

재난대응 안전한국훈련 모습

강서구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구는 오는 30일 오후 2시 김포공항 일대에서 ‘2025년 재난대응 안전한국훈련’을 실시한다고 26일 밝혔다.‘안전한국훈련’은 재난 대응 역량을 강화하기 위해 중앙부처와 공공기관, 민간이 합동으로 진행하는 종합훈련이다.이번에 강서구는 항공기 기체 결함으로 인한 활주로 이탈, 항공기 추돌 상황을 가정해 현장훈련과 토론훈련을 진행한다.김포공항에서 진행되는 현장훈련에는 한국공항공사, 강서소방서, 강서경찰서, 지역자율방재단 등 21개 기관·단체 350여명이 참여한다. 또한 드론 1대, 소방용 로봇개 2대와 대형 크레인 장비가 동원된다.사고 접수 후 실제 인명구조 활동이나 항공기 화재 진압, 현장통합지원본부 운영, 수습·복구까지 전 과정을 실제처럼 훈련한다.또한 토론훈련은 강서구청 재안안전상황실, 한국공항공사 상황실, 김포공항 현장을 화상 연결해 이뤄진다.진교훈 강서구청장은 “김포공항은 강서구에 소재하는 주요 국가기반시설인 만큼 더 세심하게 준비해 훈련을 진행하겠다”며 “앞으로도 실전과 같은 훈련으로 강서구를 안전한 도시로 만들어가겠다”고 밝혔다.김주연 기자