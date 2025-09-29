협치 앞세운 성북구의회… 함께 연구하며 풀뿌리민주주의 실천

구의회 구성 민주 12명·국힘 10명

초선·다선 11명씩 패기·경험 조화

연구모임서 주거·교육 미래 논의

서울 성북구의회는 ‘협치’를 앞세워 안정적이면서도 역동적인 의정 활동을 펼치고 있다. 구의회는 더불어민주당 12명, 국민의힘 10명으로 구성돼 어느 한쪽의 힘만으로는 의정을 이끌 수 없다. 타협이 필수적인 상황에서 의원들은 치열하게 논의하면서도 결국 현실적인 해법을 찾아내며 성숙한 지방자치 모델을 만들어가고 있다.구의회 구성도 눈길을 끈다. 초선 의원 11명과 다선 의원 11명이 절반씩을 차지하면서 경험과 새로움이 조화를 이루고 있다. 다선 의원들은 운영의 안정성을, 초선 의원들은 변화의 동력을 제공한다. 안정과 혁신이 맞물리면서 구의회는 기존 틀에 머물지 않는 의정을 구현하고 있다.그 중심에는 풀뿌리 민주주의 실천에 앞장서는 임태근 의장이 있다. 임 의장은 “구민을 위한 일에 당파란 있을 수 없다”며 “어렵고 힘든 일일수록 더욱 손을 맞잡고 함께 걸어가야 한다”고 강조했다.구의회가 내세운 비전은 ▲구민과 함께하는 열린 의회 ▲기본과 원칙을 지키는 청렴 의회 ▲문제를 찾아가 해결하는 현장 중심 의회 ﻿등이다. 이 같은 목표는 선언에 그치지 않고 연구모임을 통해 구체적인 성과로 이어진다.현재 구의회가 운영 중인 연구모임은 세 개다. ‘미아리고개 역사문화 둘레길 연구모임’은 지역의 역사와 문화 자원을 활용해 관광 콘텐츠를 발굴한다. 전 세계적으로 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 서울의 숨은 명소를 널리 알린 것처럼, 지역의 이야기를 담은 콘텐츠 개발이 핵심이다.‘공동주택연구회’는 다른 지방자치단체의 우수 사례를 참고해 성북형 주거 정책을 모색한다. ‘생애주기별 미래 교육 로드맵 연구모임’은 영유아부터 노인까지 모든 세대를 아우르는 평생 교육 정책을 연구한다. 최근에는 인공지능(AI)과 코딩 교육 현장을 찾아 미래 교육 방향에 대해 고민했다. 이처럼 구의회는 단순히 조례를 제정하거나 집행부를 감시하는 수준을 넘어, 의원들의 연구 활동을 토대로 지역 현안을 풀어내고 실효성 있는 정책을 마련하고 있다.임태근 의장은 “의원들이 전문성을 키우고 현장에서 답을 찾으며 구민과 함께 긍정적인 변화를 만들 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”며 “구민의 신뢰와 참여 속에서 더 나은 지방자치를 실현해 가겠다”고 말했다.임태환 기자