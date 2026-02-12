미리 온 세배에 함박웃음

김영철 서울시의원 “강동역 화려한 변신..
이병윤 서울시의회 교통위원장, ‘2026
박명원 경기도의원, ‘경기도 갯벌 관리·복
윤종영 경기도의원, 농어촌유학 지원 조례
오세훈 “‘감사의 정원’ 사업 제동은 정부의 직권남
서울시청서 신년 기자간담회
광진, 민원서비스 최고 등급… 최우수기관에 뽑혀
민원행정 전략 등 5개 항목 고득점
구청장·주민 직접 소통도 높은 평가
전통시장 경쟁력 키운다…성북구 ‘상인교육공간’ 조성
정릉아리랑시장 상인 역량 강화 위한 교육 기반
“주민 불편 즉시 해결”… 도봉 현장민원 처리율 9
서울 평균보다 2.76%P 높아
교통·도로·청소 등 불편 해결
강동 ‘공직자 자율적 내부통제’ 총리
중랑 ‘자연재해 안전도’ 6년 연속
서대문 연희숲속쉼터 ‘벚꽃 축제’ 안
산책길이 갤러리로… 일상 속 노원의
‘불수능’ 여파에…수험생 67% “수
취미 넘어 교양! 성북 봄맞이 평생학
서울 성북구가 주민의 평생학습 참여를 늘리고 일상 속 평생학습 문화를 확산하기 위해 ‘2026년 성…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
광화문 사옥: 서울시 중구 세종대로 124 (태평로1가 25) , 강남 사옥: 서울시 서초구 양재대로2길 22-16 (우면동 782) l 대표전화 : (02) 2000-9000
인터넷서울신문에 게재된 콘텐츠의 무단 전재/복사/배포 행위는 저작권법에 저촉되며 위반 시 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright © 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지