국정자원 화재 관련, 천안시 ‘정상까지 비상근무’



국가정보자원관리원 화재 관련 긴급 회의가 열리고 있다. 천안시 제공

충남 천안시는 국가정보자원관리원 화재로 일부 정부 서비스가 중단된 것과 관련해 시스템 정상 가동 시까지 비상근무 체제를 가동한다고 29일 밝혔다.김석필 천안시장 권한대행은 이날 브리핑을 열고 “시민 생활에 불편함이 없도록 비상근무 체계를 가동하고 정부와 긴밀히 협력해 전산시스템 정상화에 노력하겠다”고 말했다.도에 따르면 천안시를 비롯한 충남 15개 시군이 가동 중인 정보시스템 836개 중 무인 민원 발급과 화장시설 예약 등 389개에서 일부 또는 전부 장애가 확인되고 있다천안시는 이날 오전 긴급 대책회의를 열고 분야별 문제점과 피해 상황 등을 점검했다.시는 시 홈페이지에 정부 전산시스템 장애 상황을 알리고 정부시스템을 대신할 수 있는 민원 처리 대체 사이트와 각종 서류 발급 절차 대책 방안을 안내하고 있다.주민등록등본, 인감, 가족관계등록부, 여권 발급 등 현재 가능한 민원 처리 현황과 복구 진행 상황도 시 홈페이지에 수시로 안내하기로 했다.각종 민원과 인허가 신고 업무는 오프라인 창구에서 수기 접수해 처리하고 전산망 복구 이후 반영할 방침이다.기초생활보장 등은 수기로 신청받아 처리해 지급 지연이 발생하지 않도록 한다.이와 함께 전산·통신실 내 UPS배터리와 자동소화장치를 점검하고, 네트워크보안장비 점검 및 모니터링을 강화할 계획이다.천안 이종익 기자