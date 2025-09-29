동대문구, 상반기 재정집행 우수 지자체 선정

서울Pn

서울 동대문구는 행정안전부가 실시한 ‘2025년 상반기 재정집행 평가’에서 우수 지자체로 선정됐다고 29일 밝혔다.

행정안전부는 민생경제 회복을 위해 전국 243개 지자체를 대상으로 상반기 집행실적을 평가했다. 동대문구는 재정집행 대상 금액 대비 60.1%의 집행률을 달성해 지난해 같은 기간(47.9%)보다 12.2%포인트 상승했다.

구는 신속집행을 위해 계약 선금 지급 특례를 적극적으로 활용하고, 집행률이 저조한 사업은 원인을 분석해 상반기 내 조기 추진하는 등 예산이 주민 생활 안정과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 힘썼다고 설명했다. 특히 이필형 구청장은 신속집행을 거듭 강조하고 매달 주요 회의에서 집행 실적을 점검하며 부서를 독려해 전 부서가 집행률 제고에 적극 나선 결과, 이러한 성과를 거둘 수 있었다는 게 구의 설명이다.

이번 평가로 동대문구는 행안부로부터 특별교부세 4000만원을 확보했다. 이 구청장은 “하반기에도 적극적이고 투명한 예산 집행을 통해 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.


안석 기자
