무안군·광주시, 민간·군공항 이전 논란 여전히 원점

민간공항 선(先)이전·광주시 1조원 지원 이행 등 제시

6자 TF 결정 따라 광주 민간공항의 무안공항 이전 추진



무안군청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 무안군이 29일 광주 민간·군 공항 이전을 위해 전제 조건으로 민간공항 선(先) 이전 등 3대 제안을 밝혔다.김산 무안군수는 이날 입장문을 통해 “광주 군 공항 이전 6자 TF에 참여 의사가 있다”며 “일부 사회단체에서 무안군에 6자 TF팀 참여를 촉구하는 것은 어불성설이다”고 주장했다.김 군수는 이어 광주 민간공항 선(先) 이전과 광주시의 1조원 규모의 공개 지원 약속에 대한 이행 방안 제시, 국가의 획기적인 인센티브 선(先) 제시 등 대통령실에 제출한 무안군의 3가지 제안을 공개했다.민간 공항 선 이전은 국토부와 광주시의 강한 의지만 있다면 올해 말까지 민간 공항 이전이 가시화될 수 있고 이는 무안공항 조기 정상화와 서남권 거점공항 도약의 발판이 될 수 있다고 강조했다.특히 신뢰를 담보하기 위해 광주시가 약속한 1조원 규모 지원에 대해서도 구체적이고 현실성 있는 이행 방안을 답해 달라고 촉구했다.또 국가가 주도해 소음 등 각종 피해를 뛰어넘는 획기적인 인센티브가 제공되면 군민 설득의 명분이 생긴다며 충분한 보상책을 마련해 달라고 요청했다.이에 앞서 강기정 광주시장은 지난 16일 기자 간담회를 통해 2023년 12월 김영록 전남지사와 무안공항 이전 합의서를 작성했고 당시 KTX 개통 시점에 맞춰 광주 민간공항을 무안공항으로 합치자고 합의했는데 이제 대통령실 6자 TF 결정에 따르겠다고 밝혔다.특히 강 시장은 통합공항을 건설해 서남권 관문공항으로 만들겠다는 생각에 변함이 없고 준비할 것은 잘 준비하고 책임질 부분은 책임지겠다고 강조해 광주 민간공항 이전과 1조원 지원 방안의 틀을 제시했다.광주시와 무안군의 광주 민간·군 공항 이전 논란이 여전히 원점을 벗어나지 못한채 갈등만 키우고 있어 6자 TF의 속도감 있는 협상과 회의가 서둘러 이뤄져야 한다는 지적이다.무안 류지홍 기자