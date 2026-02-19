경기도의회, 그린바이오산업 육성 및 농업생명자원 보존 입법정책토론회 개최

서울Pn

24일 연천군 종합복지관 3층 소강당에서 열리는 ‘그린바이오산업 육성과 농업생명자원의 체계적 보존·활용을 위한 입법정책토론회’ 좌장으로 발제 및 토론을 진행할 윤종영 의원.(사진=경기도의회)


경기도의회는 오는 2월 24일(화) 오후 2시 연천군 종합복지관 3층 소강당에서 「그린바이오산업 육성과 농업생명자원의 체계적 보존·활용을 위한 입법정책토론회」를 개최한다.

이번 토론회는 경기도의회 농정해양위원회 윤종영 부위원장이 좌장을 맡아 발제 및 토론을 진행하고, 제도적 개선 방향에 대한 의견을 종합·정리할 예정이다.

행사는 연천군이 경기도 그린바이오산업 북부 육성지구로 지정된 이후, 농업생명자원의 보존·관리 체계와 산업적 활용 방안을 종합적으로 검토하기 위해 마련됐다.

이날 발제는 최춘환 경기도경제과학진흥원 바이오연구개발팀 책임연구원과 최익영 강원대학교 스마트팜농산업학과 교수가 맡아 농업생명자원의 산업화 가능성과 정책적 지원 방향을 제시한다.

이어지는 토론에는 그린바이오산업 기업체 대표, 엄기만 경기도 바이오산업과장, 황인순 경기도 친환경농업과장, 정윤경 경기도농업기술원 선인장다육식물연구소장, 이현주 연천군 경제교통과장이 참여해 다각적인 정책 과제를 논의할 예정이다.

한편, 이번 토론회에서 제시된 의견은 농업생명자원 관련 제도 개선 및 조례 입법 방향 검토에 반영될 예정이다.


  •
(제공=경기도의회)


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.


