서울시, ‘상황읽는 생성형 AI’ CCTV 도입

CCTV가 위험상황 스스로 인지해 대응

올해 1개 자치구 시범사업 후 단계적 확대



서울시청 내CCTV 인전센터에서 직원들이 실시간으로 CCTV 현황을 점검하고 있다. 서울시 제공

서울시는 폐쇄회로(CC)TV가 스스로 상황을 인지하고 위험을 알리는 ‘생성형 인공지능(AI) 관제’를 도입한다고 19일 밝혔다.시는 올해 ‘지능형 CCTV 고도화 사업’에 총 271억원을 투입한다. 고도화 사업에는 기존의 단순 객체 인식 중심 관제를 넘어, 위험 상황의 맥락을 종합적으로 판단·설명하는 차세대 ‘생성형 AI 관제’ 시범사업에 착수해 관제 체계의 질적 전환을 본격화하는 내용이 포함됐다.시는 우선 1개 자치구를 대상으로 시범사업을 추진해 운영 모델을 정립한 뒤, 성과 분석을 거쳐 전체 자치구로의 단계적 확대를 검토할 예정이다. 아울러 CCTV 신규 설치·저화질 노후 CCTV 교체·지능형 전환 등을 포함한 지능형 CCTV 8536대를 확충한다.시는 2025년 말 기준으로 25개 자치구와 협력해 총 12만대 규모의 CCTV를 운영 중이다. 이 중 지능형 CCTV는 약 5만 7000여대 수준이다. 다만 지능형 CCTV에서 오탐(잘못된 탐지)·과탐(과대 탐지)으로 현장의 부담이 지속적으로 제기돼 왔던 만큼 지난 1년간 오탐 데이터를 집중 학습시키고, 자치구별 환경과 사건 특성을 반영한 맞춤형 데이터 고도화를 지속했다. 그 결과 지능형 CCTV 판별 정확도는 36%에서 81%로 개선됐고, 오탐 알림은 월 454만 건에서 35만 건으로 감소했다.현장에서 지능형 CCTV 성과가 확인된 사례도 있다. 2025년 12월 종로구에서는 지능형 CCTV가 환풍구 위에 쓰러져 있던 시민을 ‘쓰러짐’ 상황으로 자동 탐지했고, 관제요원이 즉시 112에 신고해 현장 조치가 이뤄지면서 해당 시민이 무사히 귀가했다.강옥현 서울시 디지털도시국장은 “이제 서울의 CCTV 관제는 단순히 대수를 늘리는 단계를 넘어, AI가 상황을 이해하고 먼저 대응하는 단계로 전환되고 있다”고 밝혔다. 이어 “생성형 AI 관제 시범사업을 통해 관제의 신뢰성과 현장 대응력을 높여, 시민들이 어디서나 안심하고 생활할 수 있는 선제적 안전도시 서울을 만들어가겠다”고 말했다.박재홍 기자