황철규 서울시의회 예산결산특별위원장, 성수역 3-1번 출입구 신설 확정, 시민 안전 위한 결실

수년간의 요구와 대안 제시, 서울시·교통공사와 협의 끝에 3-1번 출입구 신설 성사
“성수역 혼잡 문제, 완전한 해소 때까지 끝까지 챙길 것”
서울시의회 황철규 예산결산특별위원장(국민의힘·성동4)은 서울시와 서울교통공사가 성수역 3-1번 출입구 신설 계획을 확정한 것에 대해 “시민 안전을 위한 끈질긴 요구와 협의의 결과, 드디어 실질적 성과를 이끌어냈다”라며 환영의 뜻을 밝혔다.
황 위원장은 지난 9월 12일 보도자료를 통해 “경제성 부족으로 무산된 기존 계획을 현실적으로 조정해, 혼잡이 가장 심각한 3번 출입구에 외부형 1개 출입구만이라도 우선 신설할 것”을 제안하며 공사비를 68억원에서 약 15억원 수준으로 줄여 사업성을 확보하는 대안을 서울시에 제시한 바 있다.
서울교통공사가 제출한 자료에 따르면, 성수역 3-1번 출입구는 2025년 말 착공해 2026년 완공을 목표로 추진되며, 총사업비 약 19억원이 투입된다. 황 위원장이 제시한 ‘경제성을 확보하면서도 안전을 담보하는 방안’이 현실화된 것이다.
또한 황 위원장은 “성수역은 여전히 2번 출입구 등에서 혼잡 문제가 심각하다”면서 “이번 3-1번 출입구 신설을 시작으로, 성수역의 혼잡 문제가 완전히 해소될 때까지 서울시와 교통공사와 협의해 끝까지 챙기겠다”고 강조했다.
온라인뉴스팀