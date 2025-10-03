서울Pn

검색

서울시, 매출 떨어진 소상공인 ‘공유재산’ 임대료

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

셜록현준·아영이네 행복주택…서울 인플루언서 어워즈

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

AI 역량 키우는 서초… 함께 동화 만들어요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구, 15일 자율주행버스 운행 개시…“누구나

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용인시, 신봉동 운행 노후 마을버스 8대 전기차로 교체

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
추석 연휴 시범운행 후 13일부터 정식 운행


  •
이상일 용인특례시장이 지난 8월 14일 수지구청역 버스정류장을 찾아 노후차량 교체와 정류장 확장 계획을 살피고 있다. (용인시 제공)


용인특례시는 수지구 신봉동을 오가는 15번, 15-2번 마을버스 노선에 각 4대씩 모두 8대의 전기버스를 교체 투입한다.

용인시는 추석 연휴 기간 시범운행을 거쳐 13일부터 정식 운행을 개시할 예정이다.

15번과 15-2번 노선은 각각 성남 미금역(신분당선)과 죽전역(수인분당선)을 연결하는 주요 통근·통학 노선으로, 특히 출퇴근 시간의 이용 수요가 높은 구간이다.

친환경 전기버스 교체로 보다 쾌적하게 버스를 이용하고 매연·소음으로 인한 시민 불편도 해소할 수 있게 됐다.

교체되는 기존 버스 8대 중 6대는 폐차하고, 상태가 양호한 2대는 고기동과 동천동 지역 노선 증차에 투입된다.

이에 따라 관음사~죽전역을 운행하는 14-1번은 3대에서 4대로 늘어나 배차간격이 40분에서 30분으로 단축되고, 동천동 지역을 운행하는 14-4번은 2대에서 3대로 증차 돼 배차간격이 최대 20분에서 15분으로 줄어든다.

이상일 시장은 “시민들이 불편을 호소하던 노후 차량 문제를 전기차 충전소 설치와 전기차 도입으로 해결하게 됐고, 그간 배차간격이 길어 교통이 아주 불편했던 지역에서는 버스 운행을 늘려 시민들이 기다리는 시간을 줄일 수 있게 됐다”며 “대중교통이 불편한 곳이 여전히 많은 만큼 시가 예산을 더 확보해서 교통 여건을 개선하는 노력을 지속적으로 펼치겠다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울, 규제 풀어 민간임대주택 활성화

오피스텔 접도조건 대폭 완화 민간사업자 금융 지원도 강화

세계 청년 150명, 은평서 미래 꿈꾼다

27~29일 IFWY 파이널 컨퍼런스

광진구, 버스정류소 20곳 이름 더 명확해졌다

‘이산가족 새 고향’ 영등포가 품은 70년[현장 행

첫 위문 행사 연 최호권 구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr