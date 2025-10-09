환승 횟수부터 반려동물 탑승까지…서울 시내버스 캐릭터 ‘서리·벼리’가 다 알려줘요



서울시버스운송사업조합의 캐릭터인 ‘서리’와 ‘벼리’가 나오는 애니메이션 영상이 버스 내부 전광판 TV에 송출 중인 모습. 서울시버스운송사업조합 제공

서울시버스운송사업조합은 시민들이 편하게 버스를 이용할 수 있도록 시내버스 캐릭터 ‘서리·벼리’가 등장하는 애니메이션 영상 시리즈물을 버스 내부 전광판 TV에 송출 중이라고 9일 밝혔다.서울시버스조합의 캐릭터인 ‘서리’는 ‘서울’, ‘벼리’는 ‘특별’을 뜻한다. 서울시버스조합이 첫 번째로 제작한 영상은 ‘시내버스 이용 꿀팁 자주 묻는 질문 BEST 4’다. 해당 질문은 ‘버스 언제와요’, ‘환승 할인은 몇 번까지 되나요’, ‘기후동행카드로 내릴 때 태그해야 하나요’, ‘반려동물도 탑승 가능한가요’ 등이다.서리와 벼리는 각각의 질문에 대해 ‘정류장 전광판 또는 스마트폰 애플리케이션으로 확인하세요’, ‘환승은 최대 4회까지 가능해요’, ‘가후동행카드도 반드시 내릴 때 태그해야 돼요’, ‘반려동물 케이지에 넣으면 가능해요’라고 답한다.두 번째 영상 주제는 ‘버스 유실물 찾는 방법’이다. 버스회사에 문의하는 방법과 버스조합 홈페이지 유실물센터에 신고하는 방법 등을 소개할 예정이다. 내국인을 위한 한글 버전과 외국인 관광객을 위한 영문 버전이 송출된다. 음성이 나오지 않는 무음 버전도 있다. 음성 버전은 버스조합 홈페이지와 유튜브에서 확인할 수 있다.서울시버스조합은 ‘버스 안전 시리즈’ 영상을 차례대로 송출할 계획이다. 전국버스공제조합 서울지부와 협력해 승하차 안전, 차내 안전 수칙 등 시민들이 유의해야 할 내용을 영상으로 제작 중이다.서울시버스조합 관계자는 “시민들의 의견을 바탕으로 유익한 공익 영상을 제공하겠다”고 말했다.임태환 기자