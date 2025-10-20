서울시, ‘2025 인구주택총조사’ 참여 당부

국가 최대 규모 통계조사, 시민 참여 당부



‘2025 인구주택총조사’ 안내 포스터. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 ‘2025 인구주택총조사’에 시민들의 적극적인 참여를 20일 당부했다. 이번 조사는 오는 22일부터 다음달 18일까지 전국적으로 진행된다.올해 조사는 총 55개 문항으로 구성된다. 이 중 13개 문항은 행정자료로 자동 대체돼 응답자의 부담을 줄였다. 비혼동거, 결혼 의향, 가족돌봄시간, 가구 내 사용언어, 한국어 실력, 임대주체, 자전거 보유 등 7개 신규 항목이 새롭게 도입됐다.서울시는 이번 조사를 단순한 통계 수집이 아니라 서울시 정책 전반과 연계해 시민의 삶을 세밀하게 진단하는 정책 플랫폼으로 삼을 계획이다. 1인 가구와 결혼 의향 문항은 ‘혼자 사는 삶’을 지원하기 위한 고립·외로움 해소 및 청년 삶의 질 향상 정책의 기초자료,가족돌봄시간 문항은 돌봄SOS센터 확대와 가족돌봄휴가제 개선에 쓰인다.또 한국어 실력·가구 내 사용 언어 조사는 다문화·외국인 포용정책 강화, 임대주체·주거형태 항목은 ‘서울주거복지 로드맵’ 구체화, 활동제약 문항은 초고령사회 대응 및 건강도시 정책 수립의 기반이 된다.조사는 인터넷·전화·방문면접 방식으로 진행되며, 방문면접에는 전문 조사요원 5100명이 투입된다.강옥현 서울시 디지털도시국장은 “AI와 데이터 기반 행정을 통해 시민이 직접 만든 데이터를 복지·주거·돌봄 등 생활정책에 반영하고 시민참여형 데이터 행정을 실현하겠다”고 강조했다.유규상 기자