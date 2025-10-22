중구인재육성장학재단 이사장, 장학금 2억원 기부

서울Pn

대학생 100명에 취업준비 장학금


중구인재육성장학재단 이사장 2억원 기부금
김길성(왼쪽) 서울 중구청장이 중구인재육성장학재단에 2억원을 기부한 재단의 박장선 이사장(투데이아트 회장)과 기념촬영을 하고 있다.
중구 제공


서울 중구는 서울중구인재육성장학재단 이사장인 ㈜투데이아트 박장선 회장이 재단에 지역 인재 육성을 위한 장학금 2억원을 기탁했다고 22일 밝혔다.

이번 기탁금 2억원 중 1억원은 올해 새로 시작한 ‘드림잡 대학생 장학금’ 사업에 쓰인다. 대학생 100명이 취업 준비를 받게 된다.

지난 21일 중구청장실에서 열린 기부금 전달식에서 박 회장은 “중구의 청년들이 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않길 바란다”며 “앞으로도 재단이 청소년과 대학생을 위한 든든한 희망의 디딤돌이 되도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

박 회장은 지난 2023년 6월 재단 이사장으로 취임한 후 2023년과 2024년 각 1억원을 포함해 장학금 총 4억원을 후원했다. 재단은 ‘드림잡 대학생 장학금’으로 지원 대상을 청년층으로 확대하는 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

김길성 중구청장은 “장학금은 단순한 금전적 지원이 아니라, 청년들에게 꿈을 심어주는‘희망의 증서’”라며 “장학금은 누군가의 인생을 바꾸는 시작점이 될 수 있다”고 말했다.


김주연 기자
