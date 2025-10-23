청소년이 금천 미래 만든다…25일 청소년 정책 토론회

서울Pn

여가·문화·참여와 자치·진로 등 주제
금천구청사 대강당 ‘N개의 공론장’


  •
금천구 청소년 정책 토론회 ‘N개의 공론장’
유성훈(앞줄 왼쪽 다섯번째) 서울 금천구청장이 지난해 열린 금천구 청소년 정책 토론회 ’N개의 공론장‘에서 참여자들과 기념촬영을 하고 있다.
금천구 제공


서울 금천구는 오는 25일 오후 1시 금천구 청소년 정책토론회 ‘N개의 공론장’을 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 공론장은 금천구 청소년들이 지역사회 구성원으로서 느끼는 문제의식과 아이디어를 공유하는 자리다. 특히 올해는 2025 금천구 청소년 활동 요구조사 결과를 기반으로 ▲ 여가 ▲ 문화 ▲ 참여와 자치 ▲ 꿈과 진로 등 4가지 주제를 집중 토론한다.

이번 공론장은 금천구의 각 학교를 대표하는 학생회 청소년과 금천구 청소년시설 내 대표학생 모임 ‘금천유니브’가 함께 정책 당사자로서 목소리를 낸다.


  •
금천구 청소년 정책 제안 N개의 공론장 포스터
금천구 청소년 정책 제안 N개의 공론장 포스터


청소년 정책에 관심있는 금천구 중·고등학생 누구나 참여할 수 있다. 포스터 속 QR코드 등을 통해 신청하면 된다.

금천구는 제안된 의견이 내년 청소년 정책에 반영될 수 있도록 적극 지원할 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 공론장이 청소년들의 생생한 목소리를 직접 듣고 함께 해결책을 모색하는 의미 있는 소통의 장이 되기를 바란다”고 전했다.

김주연 기자

