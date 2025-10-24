지리산 노고단 일주도로(1.4㎞) 정비 공사···평일 통행 제한

시암재 휴게소~성삼재 휴게소 구간 급경사지 정비

11월 3일부터 12월 31일···주말·공휴일 통행 가능



지리산 성삼재

전남 구례군이 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 시행에 따라 군도12호선인 시암재 휴게소~성삼재 휴게소 1.4㎞ 구간 공사에 들어간다. 이에따라 이 도로는 오는 11월 3일부터 12월 31일까지 전면 통제된다. 전북 남원 달궁삼거리부터 성삼재까지는 정상적으로 차량 통행이 가능하다.군은 “급경사지의 낙석 및 붕괴위험을 해소하기 위한 공사다”며 “2차로 도로 전체를 점유해야 하는 대형 장비 투입이 불가피해 차량 통행을 제한한다”고 설명했다.다만 관광객의 불편을 최소화하기 위해 주말과 공휴일에는 한시적으로 통행을 허용한다. 시암재휴게소에 차량을 주차한 후 도보로 노고단 방면 탐방은 가능하도록 조치할 예정이다.구례군 관계자는 “이번 정비사업은 주민과 탐방객의 안전을 확보하기 위한 필수 조치로, 공사 기간 중 불편이 있더라도 양해를 부탁드린다”며 “공사를 조속히 완료해 안전하고 쾌적한 도로 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.구례 최종필 기자