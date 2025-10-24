“건강한 게임문화”… 내일부터 ‘무브, 동작’ e스포츠 페스티벌

서울Pn

박일하 서울 동작구청장이 지난 18일 대방청소년센터에서 열린 ‘2025 무브 동작’ 대진표 추첨식에서 인사말을 하고 있다.
동작구 제공


서울 동작구는 오는 25일부터 다음달 1일까지 e스포츠 페스티벌 ‘2025 무브, 동작’을 연다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 세대 간 공감과 소통을 강화하고, 청소년들의 건강한 게임 문화를 형성하고자 마련됐다. 앞서 구는 지난달 23일부터 지난 14일까지 지역에 살거나 재학 중인 초중고생을 대상으로 총 64팀을 모집했다.

초등부(9~13세)는 3인 1팀, 중·고등부(14~19세)는 5인 1팀으로 구성됐으며, 구는 부문별 32팀을 선착순으로 접수한 후 지난 18일 대방청소년센터에서 대진표 추첨식도 했다.

경기 종목은 저연령층에서 인기를 끌고 있는 대전 슈팅 게임 ‘브롤스타즈’(초등부)와 일인칭 슈팅 게임 ‘발로란트’(중·고등부)다.

종목별 예선에서 선발된 상위 4팀은 다음달 1일 대방청소년센터에서 최종 승부를 겨룬다. 구는 입상팀에 총 300만원 상당의 상품을 지급할 계획이다.

박일하 동작구청장은 “앞으로도 청소년들의 건전한 여가 활동을 지원하고, 세대 간 화합을 도모하기 위해 다양한 정책을 발굴하겠다”고 강조했다.

임태환 기자
2025-10-24 28면
