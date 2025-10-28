관악구, 다음달 13일 관악사랑상품권 100억원 발행

13일 오전 10시…“올해 마지막 발행”



관악사랑상품권 발행 포스터

서울 관악구는 다음달 13일 오전 10시부터 100억원 규모의 관악사랑상품권을 발행한다고 28일 밝혔다.이는 앞서 지난 1월과 9월 두차례에 발행한 총 340억원 규모의 상품권을 완판한 데 이은 올해 마지막 발행이다.상품권을 구매할 때는 올해 하반기부터 상향 조정된 7%의 할인율이 적용된다. 여기에 관악구는 상품권 사용액의 3%를 다음달 모바일 상품권으로 환급해 주는 ‘페이백 이벤트’도 진행한다. 총 10% 할인 혜택을 받을 수 있는 셈이다. 다만 페이백 이벤트는 예산이 소진되면 조기 종료된다.서울페이플러스 애플리케이션을 통해 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있다.또한 오는 29일부터 다음달 9일까지 열리는 ‘2025 코리아그랜드 페스티벌’ 기간에 관악사랑상품권으로 결제하면, 사용액의 5%를 페이백 상품권으로 돌려주는 환급 혜택도 받을 수 있다.박준희 관악구청장은 “관악사랑상품권으로 소중한 사람들과 풍성한 가을을 누리면서, 소상공인 매출 회복과 지역 상권 활성화에도 힘을 보태주시기를 바란다”고 밝혔다.김주연 기자