서울Pn

검색

서울 내년 예산안 51조 5060억… ‘동행·안전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

5000가족 유아차 밀고 서울 도심 달린다…내달

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘성공버스’ 노선 4개로 확대…성동 전역

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강서 안양천 진입 경사로로 편히 걸어요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

여수광양항만공사, 노사관계 우수기업 인증 획득···14년 째 노사분규 ZERO

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

2011년 창립 이래 노사분규 ZERO
상생·협력적 노사관계 구축 노력


  •
여수광양항만공사


여수광양항만공사가 노사 간 상호존중과 신뢰를 바탕으로 상생·협력적, 미래지향적 노사관계를 구축한 노력을 인정받아 한국경영인증원으로부터 노사관계 우수기업 인증을 승인 받았다.

공사는 노사관계를 공동성장의 동반자로 여기고 참여와 신뢰 기반의 소통·협력으로 2011년 창립 이래 14년 연속 노사분규 ZERO를 유지하고 있다.

노사관계 우수기업은 노사 대표자 리더십, 노사관계 성숙도, 노사관계 성과 등에 대해 현장 인터뷰와 전 직원 설문조사를 종합적으로 평가해 우수기업을 대상으로 한국경영인증원이 인증하는 제도다. 공사는 2022년 최초 인증 승인 후 14년 연속 인증 자격을 유지하고 있다.

황학범 사장 직무대행은 “노사관계 우수기업 인증은 노사가 한마음으로 노력한 결과다”며 “앞으로도 더욱 활발한 소통으로 선진 노사문화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.


광양 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지구촌 청년 행동 약속, 은평서 결실”[현장 행정

IFWY 폐막식에 선 김미경 구청장 5개월 대장정… ‘은평선언문’ 채택 “미래 변화 꾸준히 노력하자” 당부

‘전국 1위 혁신 정책’ 관악구, 국무총리 표창

광진구, 꿈과 열정이 빛나는 ‘광진 청소년 페스티벌

종로 공동 패션브랜드 ‘일루셀’ 가을 신제품 출시

“봉제 업체 일감 연결…역량 강화”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr