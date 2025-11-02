서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 내년 예산안 51조 5060억… ‘동행·안전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

5000가족 유아차 밀고 서울 도심 달린다…내달

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘성공버스’ 노선 4개로 확대…성동 전역

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강서 안양천 진입 경사로로 편히 걸어요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초, 주민 예술적 성취로 ‘자치회관 박람회’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

6일까지 구청에 작품 138점 전시
발표회 20주년 기념 영상도 제작

서울 서초구는 3일부터 6일까지 나흘간 ‘2025 서초 자치회관 박람회’를 개최한다고 2일 밝혔다.

주민들의 열정과 예술적 성취를 함께 나누며 그동안의 성과를 되돌아보는 서초 자치회관 박람회는 올해로 20주년을 맞이했다.

우선 구청 1층에서는 17개 동 자치회관 수강생들의 작품 전시회가 열린다. 수채화·유화·캘리그라피 등 회화 작품부터 도자기·가죽공예 등 공예작품까지 총 138점이 전시된다.

박람회 마지막날인 6일에는 서초문화예술회관 아트홀에서 서초 자치회관 발표회가 개최된다. 수강생들이 공연 구상부터 의상·무대 연출까지 직접 참여한다.

특히 올해 발표회는 ‘발표회 20주년 기념 영상’을 제작했고, 행사 현장은 서초문화예술회관 대형 발광다이오드(LED) 전광판을 통해 송출된다.

아울러 ‘예술의 시간은 끊임없이 이어진다’는 의미를 담은 전승 트로피 ‘아이온 트로피’도 새롭게 수여된다. 대상을 수상한 동이 그다음 해 수상 동에 트로피를 전달하며 서초의 예술 정신을 잇는 상징이 될 예정이다.

올해 대상 수상 동에는 ‘고터·세빛 관광특구’ 내 피카소 벽화 앞에서 공연을 펼치는 특별한 기회도 주어진다.

안석 기자
2025-11-03 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지구촌 청년 행동 약속, 은평서 결실”[현장 행정

IFWY 폐막식에 선 김미경 구청장 5개월 대장정… ‘은평선언문’ 채택 “미래 변화 꾸준히 노력하자” 당부

‘전국 1위 혁신 정책’ 관악구, 국무총리 표창

광진구, 꿈과 열정이 빛나는 ‘광진 청소년 페스티벌

종로 공동 패션브랜드 ‘일루셀’ 가을 신제품 출시

“봉제 업체 일감 연결…역량 강화”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr