KOVO컵 프로배구 대회, 내년에도 여수에서 열려

내년 하반기 진남체육관 개막 예정, 남녀 프로배구 2주간 열전


지난 9월 ‘2025 여수·NH농협컵 프로배구대회’가 열리고 있는 여수 진남체육관.


KOVO컵 프로배구 대회(컵대회)가 내년에도 전남 여수에서 열린다.

4일 여수시에 따르면 한국배구연맹은 ‘2026년 KOVO컵 프로배구 대회’를 내년 하반기 여수 진남체육관에서 2주간 열기로 확정했다.

지난 9월 여수에서 열린 ‘2025 여수·NH농협컵 프로배구대회’ 운영 과정에서 한국배구연맹(KOVO)의 운영 미숙으로 파행을 보여 지역 이미지가 실추된 데 대한 보상 차원에서 연맹에 재개최를 요구해 받아들여졌다고 여수시는 전했다.

연맹은 남자부 컵대회 개막을 앞두고 국제배구연맹(FIVB)으로부터 ‘세계선수권대회 기간 각국은 대회를 개최할 수 없다’는 통보를 받았다가 조건부 승인으로 대회를 치렀다.

그러나 해외 초청팀, 세계선수권 대표팀 예비 명단에 든 선수는 뛸 수 없다는 FIVB 방침에 따라 ‘반쪽 대회’가 이어졌다.

여수시 관계자는 “KOVO 측에서 여수시와 사전 협업 체계를 강화하고 경기 운영의 안정성과 신뢰성을 확보하기로 했다”며 “앞으로 세부 일정이 확정되면 교통, 숙박, 안전, 관람 편의 등 분야별 대책을 마련하겠다”고 말했다.

여수 류지홍 기자
