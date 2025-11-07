경기도경제과학진흥원 파주 이전 속도 내나

김현곤 원장 6일 운정 후보지 둘러봐

파주시 “실질 추진단계 신호로 본다”



파주시청사 전경

경기도경제과학진흥원 파주 이전이 5년 가까이 지체돼 파주시민들이 강력히 반발하고 있는 가운데, 김현곤 경기도경제과학진흥원장이 직접 이전 후보지를 방문해 주목된다.7일 파주시에 따르면 김 원장은 전날 진흥원 이전 예정지인 운정신도시 야당동 일대를 방문해 임차 후보지를 둘러봤다. 김 원장은 입주 가능 건물의 규모와 시설 현황, 교통 접근성, 인근 산업 기반 등 입지 여건을 확인했다. 현장에는 파주시 관계자들이 동행해 임차 이전 방식, 사옥 건립 시점, 단계별 이전 계획에 대해 의견을 나눴다. 진흥원은 이번 현장 방문을 계기로 연내 임차 이전이 현실화될 수 있도록 구체적인 실행 계획을 마련할 예정이다.진흥원의 파주 이전은 2021년 경기도가 발표한 공공기관 2차 이전 계획에서 최종 확정된 사안이다. 당시 공모 경쟁 끝에 파주 야당동이 이전 대상지로 선정됐고, 경기도는 지역균형발전을 위해 도 산하 공공기관의 북부 이전을 추진하겠다고 발표했다.이후 파주시는 같은 해 6월 경기도 및 진흥원과 업무협약을 체결하고, 야당동 1002번지를 사옥 건립 예정 부지로 확정했다. 지원 계획과 예산 확보도 마쳤다.그러나 사업은 이후 진전을 보지 못했다. 경기도의 예산 확보 지연과 진흥원 내부 반대, 실무협의회 중단 등으로 행정 절차가 사실상 멈췄다. 특히 최근 몇 년간 경기도 공공기관 북부 이전은 김동연 경기지사가 추진 중인 ‘경기도 분도’ 논의와 맞물려 추진 동력이 약화됐다는 지적도 있다. 확보된 이전 부지는 장기간 방치되면서 인근 주민들의 불편과 민원이 이어졌다.이 같은 지연에 대해 파주시와 시민사회는 지난해부터 범시민 서명운동을 전개했다. 2만명이 넘는 시민이 참여한 서명부는 지난 4월 경기도와 진흥원에 전달됐다. 시민들은 “중단된 실무협의를 재개하고 계획대로 이전을 추진하라”고 요구했다.논란이 확산되자 경기도는 지난해 ‘경기북부 대개조 프로젝트’를 발표하며 진흥원 파주 이전을 재확인했다. 경기도는 진흥원 이전이 경기북부 균형발전의 상징적 과제임을 강조했고, 김동연 지사도 “공공기관 이전은 도민과의 약속”이라며 추진 의지를 밝혔다.파주시 관계자는 “경기도경제과학진흥원의 파주 이전은 경기북부 균형발전과 자족도시 기반을 구축하기 위한 핵심 사업”이라며 “안정적인 이전이 이뤄질 수 있도록 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 그러면서 “이번 김 원장의 현장 방문은 이전 논의가 단순 검토 단계에서 실질적인 추진 단계로 넘어간 신호로 보고 있다”고 밝혔다.한상봉 기자