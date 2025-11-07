송파구, 직원 미술작품전 개최

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 구청 1층에서 ‘송파직원 미술작품전’을 개최하고 선정작을 다음 달 5일까지 전시한다고 7일 밝혔다.구는 소속 공무원의 예술적 재능을 조명하고, 창작 활동을 매개로 한 소통의 장을 마련하고자 이번 공모전을 기획했다. 평소 서강석 구청장은 ‘좋은 리더는 반드시 문화예술적 소양이 필요하다’며 공직자들이 문화적 감수성을 갖출 것을 강조한 바 있다고 구는 부연했다.지난 한 달간 자유 주제로 공모한 결과, 11개 부서와 동에서 총 16점의 작품이 모였다. 참가 직원들은 업무로 바쁜 일상에도 창작의 열정을 놓지 않고 저마다의 개성을 화폭에 담아냈다.구 관계자는 “조직 내 문화적 감수성을 높이기 위해 올해 처음으로 미술 공모전을 개최했다”며 “모든 작품의 완성도가 뛰어나 순위 없이 전원 입선작으로 선정했다”고 말했다.입상 작품은 구청 로비 1층 카페 내 ‘온조갤러리’에 전시돼 직원과 주민 누구나 자유롭게 관람할 수 있다. 구는 입상작을 기념엽서로도 제작해 관람객에게 무료 배부할 예정이다.안석 기자