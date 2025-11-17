임상오 경기도의원 “재난안전연구센터 실효성 확보와 경기북부 지원 확대” 강조



임상오 위원장이 14일 실시된 2025년도 경기도 안전관리실 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 11월 14일 실시된 2025년도 경기도 안전관리실 행정사무감사에서 재난안전연구센터 설치 후속 조치의 실효성과 연구인력 구성 문제를 집중 질의하고, 이어 북부대개발 준비상황의 체계적 보완을 주문했다.이번 행정사무감사는 재난안전연구센터의 운영기반 구축 현황을 점검하고, 증가하는 복합재난에 대응하기 위한 연구역량 강화 방안을 마련하고자 진행됐다.임상오 위원장은 “지난 2월 본 의원이 대표 발의해 제정된 ‘경기도 재난안전연구센터 설치 및 운영 조례’ 이후 구체적인 후속 조치와 추진 계획이 어떻게 진행되고 있는지 보고해 달라”고 질의했다.이어 임 위원장은 “재난안전연구센터는 경기도 재난안전정책의 핵심 기반이 될 중요한 기관임에도, 최근 현판식에서 확인한 연구진 구성 대부분이 특정 대학 중심으로 편중돼 있고 실제 재난 현장을 경험한 실무형 연구인력이 부족해 보인다”고 우려를 표했다.또한 임 위원장은 “그동안 연구센터에는 소방 현장 경험 인력의 파견과 협력이 반드시 필요하다고 강조해 왔다”며 “현장성과 전문성을 높이기 위한 인력 보강 및 협업 구조가 현재 어느 단계까지 추진됐는지 설명해 달라”고 요구했다.이에 대해 이종돈 안전관리실장은 “조례 후속 조치를 차질 없이 이행하고 있으며, 연구센터의 전문성과 현장성을 강화하기 위해 연구 인력 구성 보완과 소방·현장 부서와의 협업 절차를 마련하고 있다”고 답했다.마지막으로 임상오 위원장은 북부대개발 추진 상황을 언급하며 “북부대개발이 실질적 성과로 이어지기 위해서는 체계적 준비와 북부 전반의 예산 확대가 필요하다”고 지적했다.이어 “대개조·대개발 사업뿐만 아니라 북부 시군에 배정되는 개별 사업 예산도 지역 상황을 충분히 고려해 편성해야 한다”고 강조했다.한편, 경기도의회 안전행정위원회는 2025년도 행정사무감사를 도 집행부 소관 실·국 및 산하기관을 대상으로 진행 중이며 오는 11월 17일 마무리할 예정이다.온라인뉴스팀