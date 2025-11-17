조미자 경기도의원, 경기도둘레길 활성화를 위해 경기도의 적극적인 노력 촉구



조미자 의원이 14일 경기관광공사를 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 조미자 부위원장(더불어민주당, 남양주3)은 14일(금) 경기관광공사를 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서, 경기도의 대표 도보관광 자원인 ‘경기도둘레길’의 운영 및 안내체계에 대한 실질적인 개선과 활성화를 강하게 요청했다.조미자 의원은 “경기도둘레길은 총 860km에 이르는 경기도 대표 도보길임에도 불구하고, 제주 올레길과 비교했을 때 누리집 등 이용자 편의 측면이 미흡하다”며, “둘레길은 단순한 길이 아닌 관광의 큰 축이며, 지역경제에 긍정적인 효과를 줄 수 있는 핵심 콘텐츠인 만큼, 체계적인 정보 제공과 운영이 필요하다”고 강조했다.또한 조 의원은 “광릉숲 둘레길처럼 지역에서 조성된 도보길들을 경기도둘레길과 유기적으로 연결해야 한다고 수차례 강조해왔다”며, “지금처럼 지자체 길과의 연계성이 부족하면 이용자들이 혼란을 겪고, 기대했던 관광 효과도 반감될 수 있다”고 지적했다.이어 “안전 관리 측면에서도 구리둘레길 사례처럼 경기도둘레길에도 일정 구간별로 도로명 주소를 부여해 사고 발생 시 신속한 위치 파악과 즉각적인 대응이 가능하도록 하는 방안을 검토해야 한다”고 제안했다.조 의원은 “둘레길 스탬프북을 신청한 인원에 비해 실제 전 구간을 완주한 완보자 수가 현저히 낮은 만큼, 이에 대한 분석이 필요하다”며 “완보율을 높일 수 있는 유인책 마련과 운영 방식의 보완을 함께 해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀