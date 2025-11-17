경기 컬처 패스 가입자 10만 명 돌파…예산 대비 실효성 논란도

경기도는 도민 대상 문화소비쿠폰 지원사업인 ‘경기 컬처패스’가 지난 9월 15일 서비스를 시작한 지 약 두 달 만에 가입자 10만 명을 넘었다고 17일 밝혔다.
‘경기 컬처패스’는 도민이 도내에서 영화, 공연, 전시, 스포츠, 숙박, 액티비티 등 다양한 문화생활을 즐길 때 1인당 연간 최대 2만 5천 원까지 할인 혜택을 제공한다.
경기도는 도민의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 문화·관광산업에 활력을 불어넣는 것을 목표로 ‘컬처패스 앱’을 통해 문화소비쿠폰을 발급하고 있다.
CGV(영화), 티켓링크(공연·전시·스포츠), 여기어때(숙박·액티비티) 등 주요 플랫폼에 쿠폰을 등록해 사용할 수 있으며, 영화·공연·전시·스포츠·액티비티는 5천 원, 숙박은 1만 원을 할인받을 수 있다.
경기도는 가입자 10만 명 돌파를 기념해 ‘컬처패스 사용 후기 이벤트’와 ‘신규 가입인증 이벤트’ 등을 진행한다.
경기도의회 오지훈 의원은 지난 10일 열린 2025년 행정사무감사에서 “20억 원의 경기 컬처패스 쿠폰 예산 중 실제 쿠폰 정산액이 1천만 원대에 그치고, 연말까지 10% 수준인 2억 원 집행도 장담하기 어려운 실정인데도, 내년도 예산안에 42억 원이 책정된 것은 과하다”라고 지적했다.
또 문화누리카드, 청년문화예술패스 등 유사 사업과 겹치고, 추첨 방식의 쿠폰 지급이 온라인 정보에 쉽게 접할 수 있는 일부에게만 혜택을 집중시킬 수 있다는 우려도 있다.
