이종환 서울시의회 부의장, 제3대 청소년의회 폐회식 참석 시상 및 격려

지난 15일 열린 ‘제3대 서울시의회 청소년의회 폐회식’에 참석한 이종환 부의장


서울시의회 이종환 부의장(국민의 힘, 강북1)은 지난 15일 ‘제3대 서울시의회 청소년의회 폐회식’을 진행했다. 폐회식에서는 청소년 시의원 80명에게 활동 인증서를 배부하고, 모범 청소년 시의원에게 표창을 수여했다.


  •
지난 15일 열린 ‘제3대 서울시의회 청소년의회 폐회식’에서 청소년 시의원들과 기념촬영을 하는 이종환 부의장


이 부의장은 서울시의회를 대표한 폐회사에서 “청소년 여러분들이 의회 교실을 통해 정당 활동을 체험하고, 의회 상임위원회 구성과 본회의 의결까지 의회 전 과정을 지켜보면서 민주주의가 어떻게 작동하는지 직접 체험한 소중한 기회였을 것”이라며 청소년 시의원들의 열정을 높이 평가했다.

제3대를 맞이한 청소년 시의원들은 서울 시내 초등학교 대상으로 온라인 및 현장 투표를 통해 청소년 시의원이 선출됐다. 서울 25개 자치구를 대표해 활동한 이들은 5개 정당, 교육, 교통, 문화, 체육, 환경, 보건복지 6개 상임위원회 구성해, 모의 조례 제정 토론 등, 총 15회의 의정활동을 진행했다.


  •
지난 15일 열린 ‘제3대 서울시의회 청소년의회 폐회식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.


이 부의장은 “청소년 시의원들의 열띤 참여와 성의에 감사하며, 서울시의회는 서울의 미래를 이끌어 나갈 청소년들이 성숙한 시민으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

서울시의회는 제3대째를 맞이한 청소년의회를 성공적 평가하고, 앞으로도 청소년들이 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 시민의 책임과 역할을 배우는 기회를 지속적으로 제공할 계획이다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
