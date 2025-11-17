유영일 경기도의원, 수자원본부 행감서 “방치폐공·하수처리장·원격검침 철저 관리” 촉구



유영일 의원이 17일 열린 2025년도 경기도 수자원본부 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 유영일(국민의힘, 안양5) 부위원장이 17일 열린 2025년도 경기도 수자원본부 행정사무감사에서 방치폐공, 하수처리장 마약검출 안전성 확인, 수도 원격검침 현황 및 대응 등 경기도 수자원 관련 안전과 도민 편의를 위한 질의를 진행했다.도내 지하수 관정 중 방치된 폐공으로 인한 지하수 오염 우려를 지적하며, 2023년 1개소, 2024년 3개소가 아직 미처리된 원인을 질의했다. 윤덕희 수자원본부장은 “시군과 함께 방치 폐공 찾기 운동을 지속하고 있으며, 발견된 폐공은 신속히 원상복구하고 있으나, 토지소유주 확인이 어렵거나 소송 중인 경우 처리 지연이 발생한다”고 답했다. 이에 유 의원은 “방치공 발생 구조적 문제를 해결하고, 향후 개발사업 시 재발 방지를 위한 체계적 대응 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.또한, 전국 하수처리장에서 5년 연속 마약류가 검출돼 도민 불안이 지속되고 있는 점을 지적하며, 도내 하수처리장 419개소의 식수 안전에 대한 도민 우려를 해소할 필요성을 강조했다. 윤 본부장은 “식수원까지 마약 성분이 유입될 우려는 없다”고 답했지만, 유 의원은 “수자원본부가 식수 안전 관리 현황을 적극적으로 도민에게 안내해야 한다”고 주문했다.아울러, 스마트 워터 그리드 사업과 관련해 일부 지역에서 수도 원격검침 시 자석 조작 등 취약점이 발견된 점을 질의하며, 유 의원은 “민간사업자에만 맡기지 말고 경기도가 직접 관리·점검하며 컨트롤 타워 역할을 수행해야 한다”고 강조했다.유 의원은 “도민의 안전한 물 사용과 편의 확보를 위해 방치폐공, 하수처리장, 원격검침 등 모든 분야에서 선제적 점검과 철저한 관리가 반드시 필요하다”고 말했다.온라인뉴스팀