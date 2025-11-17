이기형 경기도의원, 2025 행정사무감사 종합감사서 “소관부서·공공기관 책임 있는 관리” 촉구

서울Pn

이기형 의원이 17일 2025년도 행정사무감사 종합감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 미래과학협력위원회 이기형 의원(더불어민주당, 김포4)은 17일(월) 2025년도 행정사무감사 종합감사에서 미래위 소관부서 및 공공기관을 대상으로 사업 운영의 체계적 개선을 위한 책임 있는 관리와 정책 추진력 제고를 촉구했다.

이 의원은 이번 종합감사에서 ▲통합데이터센터 소방안전대책 마련 ▲경기도외국인투자기업지원센터 투자 상담 실적 부진 개선 ▲외국인투자기업 임대료 상습 체납 문제 개선 ▲자율주행자동차 운영사업 관련 필수 위원회의 정책 심의 촉구 ▲2025 플레이엑스포 안전관리 체계 내실화 ▲경기도 반도체 인재뱅크 사업의 인재DB 확대 및 실질적 취업률 제고 ▲스마트공장 관련, 김포시 등 정책적 의지가 약한 시·군 소재 업체 대상 도비 100% 지원사업 도입 등 다양한 개선 과제를 제안했다.

이 의원은 “이번 행정사무감사를 통해 제기된 문제들에 대해 체계적인 개선 방안을 마련해 달라”고 당부하며, “행정사무감사는 단순한 감사가 아니라 정책이 현장에서 제대로 작동하도록 점검하고 개선하는 중요한 자리인 만큼 지속적으로 관심과 점검을 이어가겠다”고 강조했다.


온라인뉴스팀
