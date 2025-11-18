김선희 경기도의원, 효율적인 정보통신망을 위해 통합도면 관리 시스템 도입 강조



김선희 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 국민의힘 김선희 의원(용인7, 교육기획위원회)은 2025년 11월 17일 경기도의회 교육기획위원회의 2025년도 행정사무감사에서 경기도교육청 기획조정실, 협력국, 경기도교육정보기록원의 행정감사를 실시했다.김선희 의원은 경기도교육청 협력국 학교급식보건과에 대한 질의에서 학교 현장에서 사용 빈도가 감소하고 있는 ‘전처리 기구’를 언급하며 “급식 종사자들 중 전처리된 식품을 선호하는 곳들이 있다”고 하면서, “채썰기 기구 외 탈피기는 불필요한 곳을 파악해 설치하지 않도록 하고 기 설치된 곳은 정리가 돼야 할 것”이라고 지적했다.또한 “학교급식보건과의 ‘자율선택급식’에 대한 호응이 좋다”고 격려하며 “확대가 필요하다”고 강조했다.김선희 의원은 중고생 교복통합지원 사업에 대해서는 “교복 자율화를 추진하는 학교도 있으므로, 교육청은 학생들이 선호하는 교복 지원이 필요하다”고 밝혔다. 그러면서 “교복 이외에 체육복, 생활복, 단체복 등의 좀 더 확실한 매뉴얼을 만들어 달라”고 요구했다.정보화담당관실에 대해서는 “각 교육지원청에서 정보통신사업별로 설계비가 중복돼 올라온 경우를 잘 살펴봐야 한다”고 강조하며, “불필요한 설계비가 중복된 부분을 상세히 보고해 달라”고 주문했다. 또 앞으로 예산 낭비가 되지 않도록 학교별 여러 사업에 대한 ‘통합도면관리시스템’ 도입이 꼭 필요함을 강조했다.온라인뉴스팀