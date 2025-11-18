황진희 경기도의원 “경기온라인학교, 교육격차 줄이는 ‘진짜 학습안전망’으로 키워야”



황진희 의원이 18일 열린 경기도의회 제387회 정례회 교육행정위원회 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 황진희 의원(더불어민주당, 부천4)은 18일(화) 열린 경기도의회 제387회 정례회 교육행정위원회 행정사무감사에서 디지털인재국을 대상으로, 경기온라인학교를 기초학력·문해력 보강과 학업중단 예방을 포괄하는 ‘경기형 학습안전망’으로 정착시켜야 한다고 강조했다.황 의원은 지난 10월 20일 자신이 좌장을 맡아 진행한 경기교육정책토론회 「경기도 교육격차 해소와 미래교육을 위한 온라인학교 제도적 정착 방안」에서 제기된 논의를 언급하며 “온라인학교는 교육격차로 인한 학습기회 불균형을 줄이는 공적 기반이 돼야 한다”고 밝혔다.이에 대해 오찬숙 디지털인재국장은 “다문화·특수·학업중단위기 학생을 위한 콘텐츠와 국·영·수·사·과 최소성취수준 보장 프로그램을 마련해 온라인으로 학습 기회를 제공하고 있다”고 답변했다. 오 국장은 “학업중단숙려제 ‘매일 프로그램’을 온라인과 연계해 학교 출석과 동일하게 인정하는 방식도 준비 중”이라고 설명했다.황 의원은 이러한 추진 상황을 긍정적으로 평가하면서도 “온라인학교가 실제 현장에서 학생들의 불안과 학습격차를 줄이는 데 확실한 대안이 돼야 한다”며, “단순 보충도구를 넘어 학습부진과 학업중단을 예방하는 경기형 교육안전망으로 자리 잡을 수 있도록 운영체계를 더욱 촘촘히 정비해야 한다”고 강조했다.또한 황 의원은 “온라인학교 지원의 제도화를 위해 관련 연구용역이 추진되는 만큼, 연구 결과가 현장과 바로 연결될 수 있도록 정책 기반을 마련하겠다”며 “경기온라인학교가 미래교육의 핵심 플랫폼으로 성장할 수 있도록 지속적으로 점검하고 지원하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀