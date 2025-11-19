김종철 경남경찰청장, 아동학대 예방 출근길 캠페인 동참

서울Pn

김종철 경남경찰청장이 아동학대 예방 ‘출근길 캠페인’ 동참하고 있다. 2025.11.19. 경남경찰청 제공


경남경찰청은 19일 아동학대 예방의 날을 맞아 김종철 경남경찰청장이 ‘힘찬 출근길! 아동학대 예방과 함께’ 캠페인에 동참했다고 밝혔다.

올해 2회째를 맞은 캠페인은 아동학대 인식 개선·신고 독려, 아동학대 예방 중요성 강조, 지역사회 관심 촉구 등을 목표로 진행했다. 캠페인에는 경남경찰청, 경남도청, 경남교육청, 경남아동보호전문기관 등 공공기관뿐 아니라 마산의료원, 경남스틸 등 민간기업까지 참여했다.

김종철 청장은 “아동학대는 겉으로 잘 드러나지 않아 가정과 사회 모두의 관심이 필요한 문제”라며 “모든 아동이 따뜻한 관심 속에서 건강하게 성장할 수 있도록 지역사회와 긴밀한 협업을 통해 지속적인 보호 체계를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

경남경찰청은 지난 9월 29일부터 아동학대 고위험군 100여명을 대상으로 관계기관 합동점검을 추진 중하고 있다. 아동학대 발견 때는 가해자 처벌과 피해 아동 보호·지원을 적극적으로 할 예정이다.


창원 이창언 기자
