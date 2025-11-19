김규창 경기도의회 부의장, 경기도 공무원 ‘허리’ 6·7급 이탈 심화 지적



김규창 부의장이 경기도 자치행정국에 대한 2025년 경기도 안전행정위원회 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 김규창 부의장(국민의힘, 여주2)은 2025년 경기도 안전행정위원회 행정사무감사에서 경기도 자치행정국을 대상으로 최근 경기도 공무원의 퇴직 현황이 심각한 수준임을 지적하며, 도청의 중추 역할을 하는 6·7급 공무원의 이탈 가속화와 인사 담당 부서인 자치행정국의 높은 퇴직률에 대한 긴급 대책 마련을 촉구했다.김 부의장은 “작년부터 젊은 저연차 공무원의 퇴직이 사회적 문제가 되고 있는 가운데, 우리 경기도 역시 6·7급 실무직의 퇴직이 전체의 절반을 넘어서고 있다”며 “이들의 이탈은 숙련된 실무 역량의 손실을 넘어, 남은 직원들의 업무 과부하와 연쇄적인 퇴직을 초래하는 악순환의 고리”라고 지적했다.김규창 부의장은 “경기도는 공직자들이 자부심을 가지고 지속적으로 일할 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 촉구하며, “특히 자치행정국은 도정의 인사 컨트롤타워로서 높은 퇴직률의 원인을 조속히 파악하고, 젊은 공무원들의 사기를 진작하고 이탈을 막을 수 있는 혁신적이고 근본적인 대책을 즉시 마련하라”고 강하게 주문했다.한편, 경기도 공무원의 전체 퇴직자 수는 2023년 325명에서 2024년 333명으로 소폭 증가했으며, 2025년은 9월까지 256명이 퇴직해 연율로 환산하면 약 339명에 달할 것으로 예상된다. 이는 공무원들의 실제 퇴직 규모가 증가 추세에 있음을 보여준다.온라인뉴스팀