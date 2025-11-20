서울시, 2년 만에 여의도공원 3배 크기 정원 조성…1년 앞당겨 목표 달성

서울Pn

매력·동행가든 1010곳 조성 완료
“‘5분 정원도시’ 빠르게 완성할 것”


  •
서울 강서구에 설치된 구조물 녹화 공간. 서울시 제공


서울시가 합산 면적이 여의도공원 3배 크기에 달하는 1010개의 매력·동행가든을 만들었다고 20일 밝혔다. 정원이 된 부지는 총 68만㎡로 여의도공원(23만㎡)의 3배 규모다.

시는 지난해 시민 누구나 어디서든 정원을 만날 수 있도록 도심 곳곳에 정원을 만드는 ‘매력가든·동행가든 프로젝트’를 시작했다. 당초 계획은 2026년까지 정원 1007곳 조성이 목표였지만, 약 1년 앞당겨 목표를 달성했다.

현재까지 가로변과 주택가 정원인 매력가든이 967곳, 의료·복지시설에 사회적 약자를 위해 만든 동행가든이 43곳 생겼다. 시는 연말까지 140곳을 추가 조성할 계획이다.

시멘트 등 인공포장을 제거하고 녹지를 조성하거나, 버려진 공간을 정원으로 되살려 새롭게 녹지로 변화시킨 곳이 절반(34만㎡)에 달한다.

계절마다 특색있는 정원을 연출하기 위해 개화 시기를 달리한 교·관목 113만 8502주, 초화류 408만 7225본을 심어 다채로운 볼거리를 제공했다. 또 축구장 95개 넓이인 68만㎡ 규모의 녹지가 신규·재조성됨에 따라 이산화탄소 약 469t을 줄이는 효과도 봤다.

서울시가 단독으로 사업을 추진했으나 25개 전체 자치구가 동참 의사를 보이면서 정원 조성도 빨라졌다고 시는 밝혔다. 1010곳 중 서울시 추진이 741곳(73%), 자치구 추진이 269곳(27%)이다.

이수연 서울시 정원도시국장은 “매력가든·동행가든을 시작으로 시민이 정원 안에서 행복한 일상을 누리고, 서울을 찾는 방문객이 도시의 매력을 느끼도록 ‘5분 정원도시 서울’을 완성해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
