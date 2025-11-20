충남형 이민정책 발전·과제 모색

서울Pn

‘충청남도 지역특화형 이민정책 포럼’이 열리고 있다. 이종익 기자


충남도와 한국이민정책학회는 20일 천안 라마다호텔에서 ‘충청남도 지역특화형 이민정책 포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 중앙정부 이민정책 기조 변화에 발맞춰 도내 실정에 맞는 충남형 이민정책 추진 방향과 과제를 모색하고자 마련됐다.

이날 포럼에서는 임동진 한국이민정책학회장이 ‘선진국 지방 이민정책의 성과와 충남에 주는 정책적 시사점’을 주제로 기조 강연을 펼쳤다.


  •


주제 발표에서는 △충남형 이민정책의 실태와 발전 방향 △충남도 지역특화형 비자제도 활성화 방안 △충남 외국인 유학생 유치 및 장기 정착 유도 전략 도출 △충남 산업경쟁력 강화를 위한 외국인 근로자 유치 및 처우 개선 전략 △충남의 외국인주민 인권 보호 및 사회 통합 방안 모색 등이 이어졌다.

도는 외국인(이민) 정책 및 추진 사업을 소개하고 시군, 관계기관 등과 공유하는 시간을 가졌다.

충남도 김종수 인구전략국장은 “이번 포럼은 지방소멸 위기 극복 핵심인 지역 맞춤형 이민정책의 초석을 다지는 중요한 자리”라며 “도출된 다양한 의견을 도의 정책에 반영하는 등 정책 기본계획을 확립해 나갈 것”이라고 말했다.

한국이민정책학회 임동진 회장은 “충남도와 긴밀히 협력해 정책 연구와 실무 교육이 함께 이뤄지는 지방 이민정책의 모범 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
