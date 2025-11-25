오준환 경기도의원, 도의 무분별한 사업예산 전액 삭감은 사업중단과 도민 안전을 외면하는 일

경기도의회 도시환경위원회 오준환 의원(국민의힘, 고양9)이 24일(월) 도시주택실을 대상으로 한 2026년도 경기도 예산안 심사에서 도시재생사업과 소규모 공동주택 안전점검 사업 예산이 무분별하게 전액 삭감된 것을 강하게 비판했다.
오 의원은 사업의 중요성과 시급성을 고려해 예산을 반드시 반영해야 한다고 촉구했다.
오 의원은 “도시재생 근린재생형·우리동네살리기, 소규모주택정비 사업지원 등 4개 사업이 전액 삭감되면 사실상 사업 중단과 다름없는 조치”라며, “사업들이 국비·도비·시군비가 함께 매칭되는 구조인 만큼, 도비 삭감은 국비 반납을 포함한 사업 중단으로 이어질 수 있다”고 우려했다.
또한 오 의원은 “전액 삭감된 사업에 대해 예산실과의 협의 과정에서 충분한 의견을 피력했는지 의구심이 든다”며, “내년 9월 추가경정예산에 편성하려고 해도 제때 사업을 추진하기 어려워 실효성이 크게 떨어진다”고 질타했다.
오 의원은 “도시주택실의 주요 사업인 더드림 도시재생사업은 시·군의 만족도가 높고, 꼭 필요한 사업”이라며, “도심 노후화가 심화하는 상황에서 신규사업을 비롯한 기존사업지 중 추가적인 관리가 필요한 지역을 위한 사업을 마련하는 것도 중요하다”고 강조했다.
온라인뉴스팀