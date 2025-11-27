강남, 차병원 손잡고 학대 아동 보호

전담의료기관 지정 업무협약



조성명(가운데) 서울 강남구청장이 지난 25일 구청에서 학대 아동 보호를 위한 ﻿업무협약식을 체결하고 기념사진을 찍고 있다.

서울 강남구가 아동학대를 당한 어린이를 위해 팔을 걷었다.강남구는 지난 25일 구청에서 강남경찰서, 강남차병원과 ‘아동학대 전담의료기관 지정 및 아동보호 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 26일 밝혔다. ‘아동학대 예방의 날’(11월 19일)을 맞아 기획됐다.협약의 핵심은 강남차병원의 전담의료기관 추가 지정이다. 현재 강남구에는 종합병원 2곳과 의원급 병원 3개 등 5곳이 전담의료기관으로 지정됐다. 피해 아동은 이들 병원에서 치료받거나, 아동보호전문기관과 연계된 의료기관을 이용해 왔다. 구 관계자는 “﻿﻿심리 치료﻿ 수요가 많아 진료까지 상당한 시간이 걸리는 경우가 많았다”면서 “강남차병원의 전담기관 지정은 이런 문제를 해결하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다.협약에 따라 강남차병원은 응급의학과, 정신과를 포함한 전문 검사·치료를 신속히 제공한다. 강남차병원은 협약식에서 ﻿300만원 상당의 물품을 피해 가정에 전달하기로 했다.조성명 강남구청장은 “이번 협약은 아이 한명 한명의 생명과 마음을 지키기 위한 구체적인 실천”이라며 “앞으로도 관계 기관과 더욱 긴밀히 협력해 아동이 안전하게 자라날 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.김동현 기자