서울시·디자인재단, ‘지속가능 디자인’ 3년간 기업 56곳 지원

아마존 등 149건 입점 계약도


  •
2025 그린칩스 페스티벌
2025 그린칩스 페스티벌


서울시와 서울디자인재단은 지난 2023년부터 3년간 진행된 ‘지속가능한 디자인 제품·서비스 판로개척 지원’ 사업으로 56개 기업이 도움을 받았다고 8일 밝혔다.

재단은 맞춤형 컨설팅, 국내외 전시회 참가, 유통사 연계 프로그램, 시민참여형 축제 등으로 기업들을 지원하고 있다. 기업과 유통사를 연결해 소규모 기업이 진입하기 어려운 무신사·29CM·SSG닷컴·롯데뮤지엄 아트숍·아마존 등 대형 플랫폼에 입점 149건을 성사시켰다.

재단은 기업 수요를 반영해 브랜드, 마케팅, 디자인 등 분야별 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 지난 6월 유통사 관계자와 기업이 만날 수 있는 ‘밋업데이’를 열었다. 세계적 디자인 전시회인 파리 ‘메종&오브제’, ‘도쿄 기프트쇼’에도 참여해 기업들의 해외 판매의 접점을 넓혔다. 3년이 된 ‘그린칩스 페스티벌’에는 동대문디자인플라자(DDP), 연남, 성수 등에 누적 방문객 22만명을 기록했다.

차강희 서울디자인재단 대표이사는 “지속가능 디자인 산업을 지원해 일상에 지속가능 가치가 확산될 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
