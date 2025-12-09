건물 밖으로 나온 서울 지역밀착형 사회복지관…5년만에 89곳 확대

고립가구 지원 3배로 증가

경험 담긴, 실천공유회 개최



신민정 서울시복지재단 지역협력팀 팀장이 지난 8일 중구 커뮤니티하우스 마실에서 열린 ‘2025년 지역밀착형 사회복지관 실천공유회’에서 발표하는 모습. 서울시 제공

서울시는 ‘지역밀착형 사회복지관’을 2021년 25곳에서 5년 만에 89곳으로 확대해 지역 돌봄 안전망을 강화하고 있다고 9일 밝혔다.지역밀착형 사회복지관은 건물을 벗어나 주민센터·교회·카페 등 생활권 거점을 중심으로 취약 가구를 찾아내 지원하기 위해 2021년 도입됐다.서울시복지재단 성과분석에 따르면 복지관 한 곳당 고립 가구 지원 인원은 2021년 평균 218.5명에서 지난해 691.8명으로 약 3배 늘었고, 취약계층 지원 인원도 361.3명에서 741.3명으로 2배 이상 증가했다.이용자들도 사회복지관을 단순 복지시설이 아닌 ‘우리 동네 복지관’, ‘생활 속 사랑방’으로 인식하는 것으로 나타났으며, 고립 상태의 1인 가구와 중장년층이 프로그램과 모임을 통해 관계를 형성하는 효과도 확인됐다.이에 복지재단은 지난 8일 중구 커뮤니티하우스 마실에서 지난 5년 동안 쌓은 현장 경험을 공유하는 실천공유회를 열고, 실무자들이 어떻게 주민을 만나 신뢰를 쌓았는지 각자의 경험을 나누기도 했다. 성과분석 연구를 맡은 안기덕 서울시복지재단 위원의 발표도 진행됐다.이수진 서울시복지재단 고립예방센터장은 “복지관이 건물을 벗어나 지역 안으로 들어갔을 때 비로소 주민을 가장 가까이에서 만나고 변화를 만들어낼 수 있었다”고 말했다.유규상 기자