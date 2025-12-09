보성군, ‘제22회 일본 쓰시마 홍차 서밋’ 공식 초청 참가···차 산업 대표 지자체 명성 확인

K-TEA 세계로!
한·일 차산업 국제 교류 발판 마련
보성군이 일본 대마도(쓰시마)에서 개최된 ‘제22회 일본 쓰시마 홍차 서밋’에 차(茶) 산업 대표 지자체로 공식 초청받아 참가해 눈길을 끌었다.
5일부터 7일까지 열린 ‘제22회 일본 쓰시마 홍차 서밋’은 일본 내 홍차 산업 활성화와 지역 간 기술·문화 교류를 목적으로 매년 열리는 행사다. 보성군이 홍차 서밋 사상 최초로 공식 초청받은 해외 지자체라는 점에서 의미를 지닌다.
군은 행사에서 ▲보성 차산업 현황 및 전략 ▲한국 홍차·발효차 시장 성장 가능성 ▲녹차 중심에서 홍차·발효차·말차로 이어진 생산 변화를 발표해 참가자들로부터 호응을 얻었다.
군은 이번 서밋 참가를 통해 ▲차(茶) 학술 세미나 ▲한·일 홍차 생산기술 교류 ▲홍차·말차 등 신시장 확대 전략 등을 논의했다. 또 일본 홍차 산업 육성 모델을 확인하고, 특산품 연계 행사 운영 방식·관광 프로그램 구성 방식 등 향후 보성 차문화 축제·차산업 박람회 운영 개선에 적용할 수 있는 벤치마킹 요소도 발굴했다.
한편 보성군은 스마트 가공시설 확충과 친환경 말차 재배단지 조성, 차산업 고도화 프로젝트 등을 추진 중이다. 군은 생산에서 체험·관광·수출로 이어지는 통합형 차산업 체계를 완성하여 ‘글로벌 녹차 수도 보성’으로 도약할 수 있도록 만전을 기하고 있다.
보성 최종필 기자
