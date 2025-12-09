‘개관 10주년’ 도봉구 둘리뮤지엄, 공립박물관으로 ‘3년 더’

서울Pn

문화체육관광부 평가인증, 3회 연속 통과
연구·전시·교육 성과 및 관람객 관리 성과


도봉구 둘리 뮤지엄 전경. 도봉구 제공


서울 도봉구는 ‘둘리뮤지엄’이 문화체육관광부가 시행한 공립박물관 평가인증제 심사에서 3회 연속으로 인증기관으로 선정됐다고 9일 밝혔다.

올해 개관 10주년을 맞은 둘리뮤지엄은 2028년까지 앞으로 추가로 3년간 공립박물관 지위를 유지한다. 공립박물관 평가인증제는 문화체육관광부에서 박물관 운영의 질적 향상을 위해 도입된 국가 인증 제도다.

이번 인증은 전국 296개 공립박물관이 평가대상이었으며, 2022년부터 2024년까지 3년간의 운영 실적이 종합 평가됐다. 둘리뮤지엄은 ▲연구·전시·교육 성과 및 관람객 관리 ▲상생 협력 및 법적 책임 준수 등 평가인증의 모든 지표에서 우수한 평가를 받았다.

개관 10주년 특별전 ‘K-라면과 구공탄’의 높은 호응과 ‘KB금융그룹X전국 박물관·미술관 무료 관람 프로젝트’ 참여로 관람객의 관심과 참여를 크게 끌어낸 점도 한몫했다.

오언석 도봉구청장은 “둘리뮤지엄이 3회 연속 평가인증기관으로 선정된 것은 국가 기준에 부합하는 운영 전문성과 공공성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 대한민국 대표 캐릭터 박물관이자 도봉구 지역을 대표하는 문화 거점 시설로서 더욱 발전할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.


유규상 기자
