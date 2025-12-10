여수섬박람회조직위·여수광양항만공사, 입장권 구매약정

서울Pn

섬박람회 입장권 구매해 지역 취약계층과 청소년, 복지시설 등에 기부


  •
여수세계섬박람회조직위와 여수광양항만공사가 지난 9일 섬박람회 입장권 구매약정을 체결하고 있다.


2026 여수세계섬박람회조직위원회는 지난 9일 여수광양항만공사와 섬박람회 성공개최를 위한 입장권 2천만원의 구매약정을 체결했다.

항만공사는 여수시와 ‘지방살리기 상생 자매결연 협약’의 일환으로 섬박람회 입장권 구매에 동참했다.

특히 구매한 섬박람회 입장권을 지역 취약계층, 청소년, 지역 복지시설 등에 기부하기로 해 눈길을 끌고 있다.

여수광양항만공사 황학범 사장 직무대행은 “구매 입장권을 지역사회에 환원하는 상생 협약을 실천해 의미가 크다”며 “섬박람회 성공개최는 물론 지역민 모두가 섬박람회를 즐길 수 있도록 다양한 지원 활동을 이어 가겠다”고 말했다.

정기명 여수시장은 “여수광양항만공사의 입장권 기부는 지역사회와 함께하는 섬박람회의 가치를 잘 보여주는 모범 사례”라며 “민·관이 함께하는 참여형 섬박람회를 통해 세계적으로 인정받는 섬 특화 국제행사를 만들겠다”고 말했다.

2026 여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 돌산 진모지구 일원에서 개최된다.

여수 류지홍 기자
