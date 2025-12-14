서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

광화문광장~DDP~우이천 ‘환상의 서울’ 펼쳐진다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

노원구, 월계동신아파트 임대주택 전량 분양 전환…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구 ‘스마트 안전관리 서비스’로 반지하 가구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘AI 행정 혁신’ 금천구, 행안부 정책연구 발표

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파 ‘청소년정책 우수지자체’ 대통령상 수상

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서강석(가운데) 서울 송파구청장이 지난 10일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘2025 지방정부 청소년정책 성과워크숍’에서 ‘2025년 청소년정책 우수지자체’에 선정된 뒤 관계자들과 기념사진을 찍고 있다.
송파구 제공


서울 송파구가 여성가족부가 주관하는 ‘2025년 청소년정책 우수지자체’ 평가에서 대통령상을 받았다.

14일 구에 따르면 올해 대통령상은 송파구, 부산 기장군, 경북 경주시 등 3곳으로 송파구가 서울 지방자치단체 중 유일하게 수상했다. 청소년 활동과 복지, 참여, 보호 전 분야를 아우르는 입체적인 정책을 꾸준히 추진해 온 점을 높게 평가받았다.

송파구는 서울 자치구 중 가장 많은 8개 구립 청소년수련·이용시설을 운영 중이다. 송파청소년센터에는 전국 최초로 ‘실내 서바이벌 스포츠장’을 조성했으며, 오금청소년센터에는 자치구 유일의 ‘청소년 특화시설’을 설치해 코딩·팹랩·디지털 미디어 프로그램을 운영한다.

구는 청소년 문화공간 네트워크 ‘또래울’, 청소년 콘텐츠 창작 역량을 키우는 ‘송파 청소년영화제’ 등 청소년 성장 단계 맞춤형 문화·예술 지원 분야에서도 높은 성과를 거뒀다.

서강석 구청장은 “청소년이 무엇을 필요로 하는지 묻고, 그 목소리를 정책으로 연결해 온 노력이 대통령상이라는 큰 성과로 돌아왔다”면서 “앞으로도 청소년이 지역사회 주역으로 설 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2025-12-15 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“우리가 기후위기 해결사”…성북구 등 동북4구, 기

“기후위기 대응·탄소중립, 미래세대 위한 중요 과제”

광진구, 구민 만족도 97.3% 긍정평가…민선 8기

생활환경 만족도 98.7%로 최고치 ‘5년 뒤에도 광진구에 살고 싶다’…95.7%

1만여명 참가… 중랑 ‘에코 마일리지’ 터졌다

1억원 적립… 서울 최우수구 선정

동대문구가족센터, 2025 가족사업 최종보고회 성료

올해 124개 사업·가족서비스 9000회

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr