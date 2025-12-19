강진군민 숙원 사업 ‘강진만 횡단대교’ 추진 첫 걸음···차영수 도의원 뚝심 성과

차영수 도의원, MOU·타당성조사 부재’ 지적

도·군 협약 체결로 현실화 이끌어 내



차영수 도의원이 전남도의회 제395회 정례회 예산결산특별위원회 2026년도 예산심사중 강진만 횡단대교 추진 소홀 문제를 지적하고 있다.

강진군민들의 숙원 사업인 ‘강진만 횡단대교’ 추진이 본격화된다.강진만 횡단대교는 강진군을 동·서로 갈라놓고 있는 내만을 직선으로 연결해 군 전체의 생활·물류·관광 축을 재편하기 위한 해상교량 사업이다. 강진은 강진만을 중심으로 지역과 교통이 동쪽과 서쪽으로 분절돼왔다. 현재 신전면에서 마량면으로 이동하려면 강진만을 크게 우회해야 해 차량으로 30분 이상 소요되는 구조다. 이 사업은 강진군민의 오랜 숙원 사업 중 하나로 여겨져 왔다.이런 상황에서 9월 김영록 전남지사가 강진 ‘정책비전투어’에서 강진만 횡단대교 추진 의지를 밝히면서 강진군은 해묵은 숙원을 해소할 계기를 맞이했다. 하지만 그 후 실질적인 움직임이 없어 강진군민들의 의구심이 증폭되는 상황이었다.이에 차영수(더불어민주당·강진) 도의원이 최근 열린 전남도의회 제395회 정례회 예산결산특별위원회 예산심사 중 강진만 횡단대교 추진 문제를 제기한 결과 전남도와 강진군 간 공식 MOU 체결을 이끌어 내는 성과를 거뒀다.차 의원은 “당초 연내로 약속된 전남도와 강진군의 업무협약 체결이 아직까지 계획되지 않았다”며 조속한 체결을 촉구했다. 그는 문인기 전남도 건설교통국장으로부터 MOU 추진과 횡단교 건설 타당성 조사를 2026년 중으로 추진하겠다는 약속도 함께 받았다.그 결과 전남도와 강진군은 오는 26일 오전 10시 강진웰니스푸소센터에서 ‘강진만 횡단교량 건설사업 공동 협약식’을 체결한다. 차 의원의 뚝심으로 그동안 정체됐던 강진만 횡단교 추진이 현실화되는 등 정책비전투어 이후 약 3개월 만에 비로소 첫걸음을 내딛게 된 셈이다.차 의원은 “강진 100년을 책임질 중요한 기반 시설인 강진만 횡단대교 건설이 속도감 있게 추진되도록 더 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.강진 최종필 기자