강진군민 숙원 사업 ‘강진만 횡단대교’ 추진 첫 걸음···차영수 도의원 뚝심 성과

차영수 도의원, MOU·타당성조사 부재’ 지적
도·군 협약 체결로 현실화 이끌어 내
강진군민들의 숙원 사업인 ‘강진만 횡단대교’ 추진이 본격화된다.
강진만 횡단대교는 강진군을 동·서로 갈라놓고 있는 내만을 직선으로 연결해 군 전체의 생활·물류·관광 축을 재편하기 위한 해상교량 사업이다. 강진은 강진만을 중심으로 지역과 교통이 동쪽과 서쪽으로 분절돼왔다. 현재 신전면에서 마량면으로 이동하려면 강진만을 크게 우회해야 해 차량으로 30분 이상 소요되는 구조다. 이 사업은 강진군민의 오랜 숙원 사업 중 하나로 여겨져 왔다.
이런 상황에서 9월 김영록 전남지사가 강진 ‘정책비전투어’에서 강진만 횡단대교 추진 의지를 밝히면서 강진군은 해묵은 숙원을 해소할 계기를 맞이했다. 하지만 그 후 실질적인 움직임이 없어 강진군민들의 의구심이 증폭되는 상황이었다.
이에 차영수(더불어민주당·강진) 도의원이 최근 열린 전남도의회 제395회 정례회 예산결산특별위원회 예산심사 중 강진만 횡단대교 추진 문제를 제기한 결과 전남도와 강진군 간 공식 MOU 체결을 이끌어 내는 성과를 거뒀다.
차 의원은 “당초 연내로 약속된 전남도와 강진군의 업무협약 체결이 아직까지 계획되지 않았다”며 조속한 체결을 촉구했다. 그는 문인기 전남도 건설교통국장으로부터 MOU 추진과 횡단교 건설 타당성 조사를 2026년 중으로 추진하겠다는 약속도 함께 받았다.
차 의원은 “강진 100년을 책임질 중요한 기반 시설인 강진만 횡단대교 건설이 속도감 있게 추진되도록 더 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.
강진 최종필 기자
