‘AI 현장에서 답을 찾다’…수도권 인재개발원, 구글 클라우드 방문

AI 시대, 직급별 맞춤형 교육
신규 공직자 교육 방향 모색


지난 18일 구글 클라우드에서 열린 신규 공직자 교육 혁신 논의 현장. 서울시 제공


서울특별시인재개발원은 지난 18일 구글 클라우드(Google Cloud)에서 ‘수도권 인재개발원 신규교육과정 발전방안 모색 라운드테이블’을 열었다고 19일 밝혔다.디지털 전환 시대에 부합하는 신규공직자 교육모델의 발전 방향을 논의하기 위해서다.

이번 행사는 수도권 인재개발원 간 신규자 교육 협력 기반을 강화하고, 급변하는 행정 환경에 대응할 수 있는 교육 혁신 방안을 공동으로 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 김선식 구글 클라우드 부문장의 인공지능(AI) 혁신 사례 특강으로 시작됐다. 이어 강원도공무원교육원이 신규자 교육 운영 경험을 바탕으로 준비한 ‘신규교육과정 발전 방안’을 주제로 발제했으며, 이를 중심으로 심도 있는 논의가 이어졌다.

이날 라운드테이블에는 서울특별시인재개발원, 인천광역시인재개발원, 경기도인재개발원 등 수도권 교육기관 관계자들이 참석해 ▲AI와 공직교육의 연계 방안 ▲전 공무원 AI 교육 추진 시 직급별 맞춤형 AI 교육 ▲교육평가 결과의 실질적 환류 방안 등을 주요 논점으로 논의했다.

송호재 서울특별시인재개발원장은 “수도권 교육기관 간 교류 협력을 통해 신규자 교육의 질을 한 단계 높일 계획이다”라고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
