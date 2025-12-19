성동구, 민생회복 소비쿠폰 집행 ‘우수’…최고 등급 선정

서울Pn

최고등급 ‘가등급’ 선정
특별교부세 2억원 확보


민생회복 소비쿠폰 전담 접수창구 모습. 성동구 제공


서울 성동구는 행정안전부가 주관한 ‘민생회복 소비쿠폰 집행 평가’에서 우수 지방자치단체로 선정됐다고 19일 밝혔다.

전국 243개 지방자치단체를 대상으로 지급·사용 실적과 사용처 확대, 신청·지급 편의, 홍보 성과 등 5개 항목을 종합 평가한 결과다. 성동구는 기초지자체 가운데 최고 등급인 ‘가등급’을 받아 특별교부세 2억원을 확보했다.

구는 사업 초기부터 전담 태스크포스(TF)를 꾸려 체계적인 준비에 나섰다. 전 동주민센터에 전담 접수창구를 설치하고 사전 모의훈련을 실시해 신속한 지급 체계를 마련했다. 서울시 자치구 가운데 최다 회선을 갖춘 자체 콜센터를 운영해 신청·지급 문의에 즉각 대응한 점도 높은 평가를 받았다. 거동이 불편한 고령자와 장애인을 위한 ‘찾아가는 신청 서비스’를 운영해 취약계층의 접근성도 강화했다.

정원오 구청장은 “이번 우수 지방자치단체 선정은 성동구가 민생회복을 최우선 과제로 삼아 신속하고 정확한 민생회복 소비쿠폰 지급을 위한 노력으로 이뤄낸 결과”라고 말했다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
