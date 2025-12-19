서울Pn

검색

성북, 2025년 서울시 민원서비스 평가 자치구

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 독산2구역 조합설립추진위원회 구성 승인

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

인쇄 소상공인 재정착 지원…세운 공공임대시설 만든

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

마포구에선 ‘엄빠랑 아이스링크’가 무료

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

금천구, 29일까지 ‘금천 10대 뉴스’ 온라인 투표

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오미생태공원 조성·금천시민대학 등


  •
금천구 10대 뉴스 투표
금천구 10대 뉴스 투표


서울 금천구는 29일까지 ‘금천구 10대 뉴스 선정’을 위한 온라인 투표를 진행한다고 19일 밝혔다.

지난 2024년 도시브랜드(BI) ‘좋은도시 금천’을 선포한 후 이를 잘 구현한 사업을 선정하고 알리기 위해서다.

10대 뉴스 온라인 투표 대상 사업은 ▲ 오미생태공원 조성 ▲ 금천시민대학 운영 ▲ 금천형 주민자치 ▲ 취약계층을 위한 안부확인 서비스 온기온(ON)톡 ▲ 건강달리기대회·수육런 ▲ 내 집 경계정보 확인 시스템 구축 등 20개다.

금천구는 도시브랜드 개발 이후 중점 추진한 사업 중 부서 의견수렴 등을 거쳐 20개의 뉴스를 후보로 정했다.

금천구에 거주하거나 생활하는 주민 누구나 서울시 엠보팅 홈페이지에서 1인당 5개 사업에 투표할 수 있다. 금천구는 투표 참여자 중 100명을 추첨하여 커피쿠폰을 제공한다.

금천구는 오는 31일 ‘금천구 10대 뉴스’를 발표한다.

유성훈 금천구청장은 “‘좋은도시 금천’이라는 기치 아래 금천의 매력을 높이고 미래를 꿈꿀 수 있는 다양한 변화를 만들어왔다”며 “‘금천구 10대 뉴스 선정’에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

교육 정책은 현장이 답… 용산 ‘맹모의 열정’

18개 학교 학부모들과 간담회

송파구민 99% “송파구 살기 좋다”

녹지·환경, 문화·관광 등 호평

광진구, 1인가구지원센터 3주년…“나 혼자 가구의

광진구 전체 가구 중 1인 가구 45% 넘어… 맞춤형 지원 정책 주력

세금도 대출도 무릎 탁, 엄지척… 강남  中企 행정

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr