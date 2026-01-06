광명시, 시민참여정원 안양천 전반으로 확대

서울Pn

박승원 광명시장이 시민참여정원을 둘러보고 있다. 광명시 제공


경기 광명시는 시민이 직접 조성한 ‘안양천 시민참여정원’을 안양천 전역으로 확대한다고 6일 밝혔다.

박승원 시장은 지난 5일 광명교부터 철산대교 방향 약 1㎞에 이르는 안양천 지방정원 시범사업 구간 가운데 브라이트로즈정원과 시민참여정원을 중심으로 현장을 둘러보며 시민참여형 정원을 안양천 전반으로 확산하기 위한 방향을 모색했다.

시민참여정원은 하천의 생태·경관 가치를 보전하면서 시민이 일상에서 자연을 체험하고 머물 수 있는 공간 조성을 목표로 추진했다.

총 29개 팀 113명의 시민이 약 3개월간 교육과 실습 과정을 거쳐 직접 설계·조성했으며, 지난해 11월 열린 ‘정원 어울림 한마당’에서 그 성과를 시민들과 공유한 바 있다.

시는 ‘시민과 함께 가꾸는 정원’을 목표로 계절 초화와 관목 등 계절 변화를 느낄 수 있는 식재를 도입하고, 산책 동선과 연계한 광장·조형물 등을 설치해 시민들이 머물며 즐길 수 있는 정원 공간을 마련했다.

박 시장은 “시민참여정원은 조성으로 끝나는 것이 아니라 이후의 관리와 활용이 더 중요하다”며 “시민이 정원의 주체로 참여할 수 있도록 관리 체계와 프로그램을 보완해 안양천 전반으로 확장가능한 시민참여형 정원 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

강남주 기자
