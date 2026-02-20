서울Pn

검색

서울시, ‘상황읽는 생성형 AI’ CCTV 도입

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 3·1절 맞아 태극기 거리·태극기 트리

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서초, 주민 숙원 해결… 405번 버스, 동산로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

10번의 주민설명회 거쳐 ‘도심 속 숲 공원’으로

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

이애형 경기도의원, 수원 초중고교 현장 방문해 교육 환경 점검 및 현안 청취

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

20일 수원시 관내 학교를 방문해 교육 환경을 점검하고 주요 현안을 청취하고 있는 이애형 의원.(사진=경기도의회)


이애형 경기도의회 교육행정위원장(국민의힘·수원10)은 20일 수원시 관내 곡정고·권선중·남수원초등학교를 방문해 교육 환경을 점검하고 학교의 주요 현안을 청취했다.

이날 현장 방문에는 진성규 경기도교육청 학교안전과장, 정연호 수원교육지원청 행정국장을 비롯한 도교육청 및 수원교육지원청 관계자가 참석해 학생 통학로 점검, 방학 중 학교 공사 현황, 학교 도서관·놀이터·돌봄교실 개선 등 학교 측이 희망하는 주요 교육 환경 개선 요구 현장을 면밀히 살폈다.

현장 점검을 마친 이 위원장은 “학교가 적극적으로 교육 환경 개선을 희망했기 때문에 오늘 현장을 찾게 됐다”며 “배움터를 학생 친화적으로 변화시켜 아이들이 행복하게 수업할 수 있는 교육 여건을 조성하고, 특히 학생 안전에 직결되는 시설 문제는 조속히 개선해 안전한 학교를 만들어야 한다”고 강조했다.

이어 “오늘 학교에서 건의한 요구 사항들은 도교육청 관련 부서 및 수원교육지원청과 적극 공유해 적기에 개선될 수 있도록 예산 지원에 최선을 다하겠다”고 밝히고 “학교도 교육 환경 개선을 일거리로 생각하지 말고, 쾌적한 교육 환경 속에서 학생 교육도 다양해지고 창의성이 발휘되는 만큼 앞으로도 교육 환경 개선이 필요한 곳은 적극 요구해 적기에 개선될 수 있도록 만전을 기해달라”고 주문했다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

16조 들여 경제지도 바꾼다… 오세훈 “새로운 강북

서울 ‘다시, 강북전성시대 2.0’

은평구미래교육센터 온빛, 세계적인 과학자 키운다[현

개관식 참석한 김미경 구청장

‘AI 공존도시’ 선도하는 동대문

대학과 손잡고 AI 교육·인재 양성 의료·안전 분야도 시범 적용 추진

‘전국 최초 구립 아이돌’ 강북 앤츠, 마음도 따뜻

구청 직원·아나운서·주민으로 구성 전국노래자랑 상금, 장학재단 기부

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr