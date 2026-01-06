안양시, 장애인 임기제공무원 9명 신규 임용

서울Pn

안양시청 전경


경기 안양시가 지방정부 차원의 사회적 약자 채용 기반을 확대하기 위해 장애인 9명을 임기제 공무원으로 신규 임용했다고 6일 밝혔다.

시는 2025년 제7회 임기제 공무원 경력 경쟁 임용 시험을 통해 행정 지원 분야 임기제 공무원을 채용했으며, 장애 중·경증을 구분하지 않고 채용하여 더 많은 장애인에게 폭넓은 채용 기회를 제공했다.

시는 임용 시험에 앞서 시정 업무 수요에 맞는 인력 충원을 위해 장애인 공무원 배치에 대한 부서 수요 조사를 우선적으로 실시하고, 신규 임용자들이 보유한 경력과 자격 사항을 적극 활용할 수 있도록 직무를 분장했다.

시는 앞으로 신규 임용된 장애인 임기제 공무원의 업무 수행 역량을 지속적으로 모니터링하고, 장애인 공무원 임용에 대한 부서 수요 및 의견을 정기적으로 취합하여 공공 행정 분야의 장애 적합 직무를 꾸준히 개발할 예정이다.

최대호 안양시장은 “공직 사회 장애인 임용은 사회 보장 측면에서 지방 정부가 앞장서 수행해야 하는 중요한 책무”라며 “단발성 채용에 그치지 않고 시 차원에서 지속적으로 임용 기회를 제공할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
