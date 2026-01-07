서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울윈터페스타 1098만명 찾았다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

통합 사고력·자기 주도성 쑥쑥… ‘더 베스트 강동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 녹사평광장에 체험형 콘텐츠 상시 운영

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“작심 3년이면 최대 60만원” 노원구민 ‘금연’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

화천산천어축제 준비 한창

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

화천산천어축제 준비 한창
화천산천어축제 개막을 나흘 앞둔 6일 축제장인 강원 화천군 화천천 주변에서 대형 눈 조각 작품 제작이 한창 이뤄지고 있다.
화천 연합뉴스


화천산천어축제 개막을 나흘 앞둔 6일 축제장인 강원 화천군 화천천 주변에서 대형 눈 조각 작품 제작이 한창 이뤄지고 있다.

화천 연합뉴스
2026-01-07 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

천호·성내 더 한강 가까이, 암사 역사·생태 활용…

이수희 강동구청장

강서, 기초지자체 첫 ‘한국 비즈 엑스포’ 3월 개

안양천~개화산 둘레길 완공 등 달라지는 49개 핵심사업 공개

동대문, 노인 일자리 3846명으로 늘렸다

지난해보다 13.8% 468개 확대

구로 마음 편의점 활짝

1인 가구 누구나 잠깐 쉬어 가는 공간

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr